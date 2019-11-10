Тепло, но дождливо: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Украина

В воскресенье, 10 ноября, на западе Украины возможны сильные дожди (исключением стенет разве что Закарпатье, где ожидаются умеренные осадки, а температура воздуха сохранится на отметке 13−15 градусов тепла. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Украинском Гидрометцентре. Напомним, после небольшого похолодания в Украину снова вернулось тепло.

Скорость ветра составит 10−12 метров в секунду (более сильный ветер ожидается на западе Украины).

Во Львовской и Волынской областях в воскресенье воздух прогреется до плюс 9 градусов, в центральной части Украины ожидаются 13−16 градусов, а в Крыму — все те же летние +20. В дополнение на юге Украины будет солнечно и ясно.

В понедельник, 11 ноября, небольшой дождь возможен разве что на севере и в Винницкой области. Температура воздуха на западе не превысит 9 градусов, в Киеве ожидаются комфортные 15−17 градусов, причем будет солнечно и ясно.

Напомним, начало ноября в Украине отметилось несколькими температурными рекордами. 6 ноября после полудня столбик термометра поднялся до +19,4 ° С, что на 2,4 градуса выше, чем предыдущий максимум, зафиксированный в 2013 году.

Подробный прогноз погоды в Украине на ноябрь читайте в статье «Пока наслаждаемся теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь».

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