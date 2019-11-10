Взрыв метро в Киеве: эксперт оценил угрозу масштабных терактов в столице

Украина

Масштабные теракты в Киеве маловероятны, но возможны. Их могут организовать агенты Кремля для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал известный военный эксперт, полковник Олег Жданов.

«Подготовить крупный теракт (в метро Киева. — Авт.) не получится. Там довольно большое количество камер. Хотя не исключаю такой опасности, ведь есть куча технологических отверстий, такие как, например, вентиляционные шахты, которые выходят на поверхность. Мы не очень хорошо знаем, в каком они состоянии, кто их охраняет и как они закрыты», — заявил он.

По словам эксперта, масштабный теракт в Киеве довольно сложно организовать.

«Такой теракт очень сложно устроить, и это хорошая новость. Возьмем, например, условное разрушение плотины Киевского водохранилища. Во-первых, нужно знать всю карту сооружений. Нужно же правильно заложить взрывчатку. А это не один и не два килограмма, а примерно полтонны, чтобы все взлетело в воздух с самыми тяжелыми последствиями. Эта взрывчатка должна быть правильно заложена, в правильных местах», — заявил он.

Жданов также исключил возможность того, что теракт организуют завербованные работники самой плотины.

«Надо завербовать хотя бы треть коллектива, который будет таскать эту взрывчатку, закладывать ее в нужные шурфы и, кроме того, прокладывать проводку. Потому что взорвать дистанционно эту взрывчатку внутри помещения, построенного из железобетона, нереально. Железобетон не позволяет радиоволнам распространяться», — говорит эксперт.

Полную версию интервью известного военного эксперта Олега Жданова «ФАКТАМ» читайте в материале: Терактов в метро не будет, но Россия может захватить Украину фактически без боя, — военный эксперт.

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