24.36 / 24.64 26.85 / 27.26
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Взрыв метро в Киеве: эксперт оценил угрозу масштабных терактов в столице

9:43 10 ноября 2019 871
Майдан Независимости
Инф. «ФАКТОВ»

Масштабные теракты в Киеве маловероятны, но возможны. Их могут организовать агенты Кремля для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал известный военный эксперт, полковник Олег Жданов.

«Подготовить крупный теракт (в метро Киева. — Авт.) не получится. Там довольно большое количество камер. Хотя не исключаю такой опасности, ведь есть куча технологических отверстий, такие как, например, вентиляционные шахты, которые выходят на поверхность. Мы не очень хорошо знаем, в каком они состоянии, кто их охраняет и как они закрыты», — заявил он.

По словам эксперта, масштабный теракт в Киеве довольно сложно организовать.

«Такой теракт очень сложно устроить, и это хорошая новость. Возьмем, например, условное разрушение плотины Киевского водохранилища. Во-первых, нужно знать всю карту сооружений. Нужно же правильно заложить взрывчатку. А это не один и не два килограмма, а примерно полтонны, чтобы все взлетело в воздух с самыми тяжелыми последствиями. Эта взрывчатка должна быть правильно заложена, в правильных местах», — заявил он.

Жданов также исключил возможность того, что теракт организуют завербованные работники самой плотины.

«Надо завербовать хотя бы треть коллектива, который будет таскать эту взрывчатку, закладывать ее в нужные шурфы и, кроме того, прокладывать проводку. Потому что взорвать дистанционно эту взрывчатку внутри помещения, построенного из железобетона, нереально. Железобетон не позволяет радиоволнам распространяться», — говорит эксперт.

Полную версию интервью известного военного эксперта Олега Жданова «ФАКТАМ» читайте в материале: Терактов в метро не будет, но Россия может захватить Украину фактически без боя, — военный эксперт.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Фото очевидца

В Египте произошло опасное ЧП с самолетом из Украины: в сеть попало видео

Виталина и Прохор

«Мексиканский сериал»: молодой любовник экс-жены Джигарханяна бросил ее ради матери своего ребенка (фото)

Днепр, Киев, осень

Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь

Международный день бухгалтера

Международный день бухгалтера: поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер