В России внезапно умер известный клубный промоутер (фото, видео)

Мир

Российские СМИ сообщили о внезапной смерти известного промоутера Павла Пичугина, ставшего легендой клубной Москвы 2000-х годов под кличкой «Паша Фейсконтроль». Тогда он стоял на фейсконтроле в дорогих ночных клубах Москвы — «Титаник», Byblos, «Пирамида», «Шамбала» и «Дягилев».

Павел Пичугин на «рабочем месте»

Ему посвящена одна из песен группы «Дискотека Авария».

Известно, что на момент смерти 38-летний промоутер был дома один. Когда у него стало плохо с сердцем, мужчина вызвал «скорую помощь», но врачи оказались бессильны.

«Скорая, говорят, не доехала. „Подозрение на тромбоз“, потому что у него недавно была операция на колене», — озвучил предварительный диагноз знакомый Павла MC Дима Еж.

Часть СМИ написала, что перед смертью Пичугин гулял на свадьбе у создателя проекта vklybe.tv Дмитрия Нагайцева, однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, на днях в России скончался художник-реставратор, один из организаторов протестных митингов на Болотной площади в 2012 году Сергей Шаров-Делоне, а известного актера Александра Михайлова, который сыграл Василия Кузякина в фильме «Любовь и голуби», похоронили в СМИ по ошибке.

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