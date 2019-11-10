Украина

"Должны были это сделать": в Польше оправдались за задержание ветерана АТО Мазура

МИД Польши сделал заявление в связи с задержанием польскими пограничниками украинского активиста, эк-бойца АТО Игоря Мазура. По словам министра иностранных дел Яцека Чапутовича, что решение о задержании было принято пограничной службой, которая не знает, какую функцию выполняет человек, который включен в список Интерпола.

«Украина и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, и пограничная служба обязана задержать такого человека», — сказал он.

При этом польский дипломат признал, что стороны соглашения могут злоупотреблять властью, поэтому запрос России в Интерпол будет изучаться, а решения польских властей — приниматься в соответствии с нормами международного права.

Напомним, ранее вице-спикер Сейма Польши призвала украинцев не паниковать в связи с задержанием Мазура и гарантировала справедливое рассмотрение дела судом. Одновременно посол Украины в Польше Андрей Дещица отметил, что Россия уже 10 раз использовала механизм запроса в Интерпол для задержания граждан Украины в Польше, однако ни в одном из случаев соответствующее решение польские власти не приняли.

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