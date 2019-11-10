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Военные испытали переданные Украине катера Island (фото, видео)
В Одессе провели первые ходовые испытания катеров украинских ВМС типа Island, переданных Украине ВМС США. Как сообщила пресс-служба ВМС ВС Украины, из Практической гавани Одесского морского порта вышли катера Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».
На борту «Славянска», кроме украинского экипажа, находились американские специалисты и заместитель командующего ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
На примере подготовки экипажей катеров типа Island мы будем готовить весь корабельний склад, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и принимать участие во всех общих с Альянсом заданиях", — заявил по завершении испытаний командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
По его словам, следующим этапом станет вооружение катеров, после чего они войдут в состав ВМС Украины и под командованием украинских экипажей начнут дежурство по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.
Катера класса Island — это быстроходные патрульные суда, предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Они имеют двухвальную дизельную энергетическую установку мощностью 5,280 л.с. (3,940 кВт), которая обеспечивает скорость до 29,5 узлов (54,6 км/ч). Длина корпуса катера — 33,53 м, ширина — 6,4 м, осадка — 2 м, водоизмещение — 165 тонн.
Напомним, катера доставили из США на сухогрузе. Их первый спуск на воду состоялся 23 октября.
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