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Украина

В Одессе спустили на воду катера Island для ВСУ: в сети показали яркие фото

15:18 23 октября 2019 184
Катер типа Island
Инф. «ФАКТОВ»

Катера класса «Island», которые на днях на сухогрузе доставили в Одессу из США, были спущены на воду и пришвартовались у военного причала Практической гавани.

Как сообщили в ВМС ВС Украины, катера Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск» под управлением украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начнут этап подготовки к эксплуатации. Катера пройдут ряд ходовых испытаний, по завершению которых, будут включены в состав Военно-Морских Сил ВС Украины.

В штабе ВМС подчеркивают, что благодаря своим характеристикам — скорости, маневренности и вооружению — такие катера способны выполнять значительный спектр задач, присущих классическим надводным кораблям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Украины Андрей Загороднюк выложил в сеть фото прибывших в порт Одессы катеров и заявил, что их наличие во флоте позволит эффективнее вести патрулирование акватории, противодиверсионную оборону, а также участвовать в поисково-спасательных операциях.

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