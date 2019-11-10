"Слуги народа" избрали нового главу партии

Политика

Новым главой партии «Слуга народа» избран Александр Корниенко. Он заменит спикера ВР Дмитрия Разумкова, который сложил свои полномочия главы партии и получил согласие однопартийцев. Решение об избрании Корниенко съезд партии 10 ноября принял единогласно.

Выступая с программной речью, Корниенко выразил надежду, что партии удастся избежать ошибок предшественников из других партий власти, которые, по его словам, «начинали на надеждах людей, а закончили тоталитаризмом».

«Мы должны построить сеть, в которую будут вовлечены небезразличные люди», — призвал кандидат. По его мнению, добиться этого можно будет только с запуском социальных лифтов и добившись, чтобы партийные должности занимали люди, не связанные с исполнительной власти.

Кроме того, Корниенко анонсировал запуск обновленного партийного сайта, на котором можно будет подать заявление на вступление в партию.

«Вместе построим в Украине первую политическую партию», — оптимистично заявил он.

Комментируя коррупционные скандалы, в причастности к которым обвиняют нардепов от «Слуги народа», замглавы партии анонсировал внесение изменений в законодательство, которое позволит включить в список лиц, обязанных проходить проверку на доброчестность, и кандидатов в народные депутаты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский и руководство партии пригрозили нардепам от «Слуги народа» роспуском парламента.

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