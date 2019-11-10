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«Это абсурд»: в Украине до сих пор зарегистрирована партия главаря «ДНР» Пушилина
В Украине до сих пор зарегистрирована партия «МММ», лидером которой является главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин. Об этом заявил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти Александр Качура.
По его словам, нардепы работают над ликвидацией «фейковых» политсил. В числе прочих обнаруженных в реестрах «партий» обнаружилась и политсила главаря «ДНР».
«Это абсурд какой-то! Когда я как адвокат обращался по данному вопросу, мне сказали, что „они ничего не нарушают“», — возмущается Качура, пишет «Сегодня».
По его словам, в данный момент ведется работа над ликвидацией партий-фейков, которые не вели политической деятельности, не участвовали в выборах или несвоевременно создали ячейки.
«По трем этим основаниям мы можем очистить политическое поле от „карманных“, „диванных“, „фейковых“ партий. Насколько я знаю, министр юстиции уже дал задание профильному департаменту проанализировать ситуацию и подать свои выводы относительно подачи в суд исков по аннулированию свидетельств таких политсил. По сути, вместо 320 партий в стране может остаться около сотни. Но тех, кто действительно реально ведет политическую деятельность», — заключил глава комитета.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети высмеяли внешний вид главаря «ДНР», который вернулся после поездки в Москву изрядно потолстевшим.
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