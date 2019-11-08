После заявлений Пушилина угрожать начал и главарь боевиков «ЛНР»

Украина

Главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник, который подконтролен Кремлю, сделал заявление, аналогичное ранее озвученному главарем «ДНР» Денисом Пушилиным. Пасечник сказал российским СМИ, что готов ввести на демилитаризованную территорию Луганской области подразделения «министерства госбезопасности и внутренних сил ЛНР». Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Пасечник считает, что таким образом он дает ответ на слова временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, заявившего на днях о том, что необходимо после разведения сил патрулировать три участка силами украинских правоохранителей.

«Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел ЛНР», — заявил Пасечник.

Ранее сообщалось, что военный эксперт, полковник в отставке Олег Жданов дал прогноз, что после отвода украинских войск боевики сразу введут в «серую зону» свое «МГБ».

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