Происшествия

Жуткая трагедия в Киеве: иностранец зарезал знакомого и хотел расчленить его бензопилой

В Киеве гражданин Азербайджана зарезал своего знакомого и планировал скрыть следы преступления, расчленив его тело. Об этом говорится в сообщении прокуратуры столицы.

Правоохранители уточняют, что жители дома, в котором произошел инцидент, 6 октября сообщили в полицию, что у одной из квартир ощущается неприятный запах.

Работники «Киевской службы спасения», прибывшие на место вызова, обнаружили у дверей упомянутой квартиры следы крови, которые вели к выходу из подъезда, в связи с чем на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Взломав входную дверь, правоохранители обнаружили в помещении тело 22-летнего уроженца Республики Азербайджан с ножевыми ранениями и многочисленными травмами. По предварительным данным, его смерть наступила за три дня до того.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили бензопилу, три канистры с горюче-смазочной жидкостью, резиновую маску, топор, пакеты и другие принадлежности, с помощью которых злоумышленник, вероятно, планировал скрыть следы преступления расчленив тело и вывезти его из квартиры.

В ходе проведения первоочередных следственных действий, в том числе обработки записей с камер видеонаблюдения и допросов свидетелей, следователи и оперативники добыли доказательства причастности к совершению преступления 23-летнего гражданина Азербайджана, который оказался знакомым убитого.

На данный момент согласовано сообщение о подозрении указанному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 1 статьи 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Во время розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения преступника, правоохранители установили, что подозреваемый пересек государственную границу. В настоящее время решается вопрос об объявлении его в международный розыск. За совершенное злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Ровно женщина задушила мужа и расчленила его тело.

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