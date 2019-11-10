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Не успел жениться: под Харьковом простились с погибшим на Донбассе молодым бойцом ВСУ (фото)
В воскресенье, 10 ноября, в Харьковской области попрощались с Германом Бродниковым, погибшим в результате вражеского обстрела возле Авдеевки на Донбассе.
Прощание прошло на территории 92-й отдельной механизированной бригады, в которой служил погибший.
Бродников был родом из Чугуева и провести его в последний путь пришли сотни друзей, родственников и знакомых. Хоронили парня в закрытом гробу.
По словам его боевых товарищей, 23-летний Герман всегда был жизнерадостным, отмечался особым патриотизмом и ответственностью. Незадолго до смерти он обручился. Планировал уйти в небольшой отпуск и жениться.
Бродников воевал на передовой с 2016 года. У погибшего остались мама, сестра и девушка. Отец Германа так же погиб в зоне АТО.
Фото опубликовал ресурс «Объектив».
Напомним, 7 ноября Герман Бродников и трое его сослуживцев разгружали древесину для оборудования позиций бригады. В это время боевики дважды выстрелили из ракетной установки ПТУР. Одна ракета попала в автомобиль «Урал», возле которого находились бойцы.
Герман Бродников погиб на месте. В течении суток в госпитале скончался и его раненый товарищ — 37 летний Геннадий Моторин. Еще двое сослуживцев находятся в стабильном состоянии. По словам медиков их жизням ничего не угрожает.
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