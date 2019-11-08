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- 14:00 После ранения на Донбассе в госпитале скончался боец ВСУ Геннадий Моторин
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После ранения на Донбассе в госпитале скончался боец ВСУ Геннадий Моторин
У 92-й отдельной мехбригады имени кошевого атамана Ивана Сирка опять потери — в госпитале скончался тяжело раненый накануне 37-летний сапер Геннадий Моторин. Напомним, что 7 ноября во время обстрела боевиками позиции бригады из ПТУР погиб один боец, а его сослуживцы были ранены.
В тот день ранения получили трое военнослужащих, а Геннадий Моторин был самым тяжелым — он получил многочисленные осколочные ранения и ожоги. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но утром 8 ноября его не стало.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики сделали два прицельных выстрела из установки ПТУР. Одна ракета попала точно в машину «УРАЛ», у которой и работали украинские бойцы. Старший солдат Герман Бродников погиб на месте.
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