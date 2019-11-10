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Украина

Били из ПТУРа: СМИ сообщили об обстреле грузовика ВСУ на Донбассе (фото)

17:42 10 ноября 2019 182
поврежденный автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

После семидневного режима тишины и начала разведения войск в районе Богдановка-Петровское (Донецкая область), в воскресенье, 10 ноября, российские наемники обстреляли противотанковой управляемой ракетой машину украинских военных. В результате 4 бойца ВСУ получили ранения.

Грузовик 128-й горно-штурмовой бригады поврежден.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», обстрел произошел вблизи села Новогнатовка. Всего было сделано 2 пуска ракет.

Отметим, Новогнатовка находится недалеко от Богдановки, где вчера начали отводить украинские войска. В штабе ООС об обстреле пока не сообщали.

Напомним, первоначально разведение на этом участке фронта планировалось на 4 ноября, но было отсрочено из-за провокационных обстрелов. Затем планировалось начать отвод войск 8 ноября, но этого не произошло.

9 ноября участок разведения № 3 покинули 42 украинских военнослужащих. ВСУ отошли на километр и забрали с собой три боевые бронемашины и 48 единиц стрелкового оружия.

ФОТО «Цензор.НЕТ»

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