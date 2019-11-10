Устроил свалку посреди улицы: сеть возмутило видео с наглым водителем в Киеве

Происшествия

Пока одни киевляне стараются убрать свой город, совмещая спорт со сбором мусора, другие делают на столичных улицах новые свалки. На днях в Киеве женщина застала водителя автомобиля Citroen, который выгрузил из своей машины несколько больших мешков с мусором в непредусмотренном месте, сделав свалку в районе гаражей.

Инцидент произошел на улице Бориспольской. Видео опубликовал «Киев Оперативный».

На ролике видно, как водитель автомобиля на еврономерах вытирает руки после того, как сбросил последний мусор в кучу. Местная жительница требует от него забрать привезенные пакеты обратно. Но мужчина отнекивается и делает вид, что к новой свалке в столице он не имеет никакого отношения.

Под постом появились возмущенные реплики киевлян. Люди наделили наглого мужчину обидными эпитетами.

Как сообщали «ФАКТЫ», Украина вошла в десятку наиболее замусоренных стран мира. Чтобы бороться с этой проблемой, в частности, в столице запустили пилотный проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов. Собранное вторсырье будут отправлять на сортировку и далее на переработку.

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