Шоу-бизнес

Сама на себя не похожа: Алла Пугачева поразила сеть новым фото

Российская певица Алла Пугачева, которая ведет активную жизнь в интернете и радует поклонников яркими образами, опубликовала Instagram свое новое фото, на котором она грустная кутается в палантин.



«С сегодняшнего вечера начинаю ждать ВЕСНУ. Зима не мое. Холодно», — подписала фото певица.





«У тебя Весна всегда в душе, она поможет перезимовать», — подбодрил бывшую супругу Филипп Киркоров.

Подписчики Примадонны прокомментировали ее снимок. Кто-то считает, что певица не похожа на себя, кто-то сравнил ее с Верой Глаголевой.

Пугачевой стали давать советы по поводу поездки в теплые страны («Съездите в Таиланд или Шри-Ланку. Там всегда тепло»,) и приглашать в гости («Приезжайте в Краснодар, у нас еще + 25»).

Как известно, Алла Пугачева не любит летать. В основном, она передвигается поездом. Для этого у певицы есть даже собственный вагон. Этим летом 70-летняя Алла Борисовна попала в скандал — она прикатила на автомобиле прямо на перрон Рижского вокзала в Москве. И в сопровождении охранника прошла к поезду. После этого был уволен начальник Рижского вокзала.

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