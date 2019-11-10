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Спорт

Украинка Сапсай стала чемпионкой мира по самбо (фото)

20:44 10 ноября 2019 62
Украинка Сапсай стала чемпионкой мира по самбо (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

25-летняя украинская спортсменка Анастасия Сапсай завоевала «золото» на чемпионате мира по самбо, который завершился в корейском Сеуле.

Наша соотечественница в категории свыше 80 кг в финальной схватке уверенно справилась с белоруской Марией Кондратьевой. Это первая медаль мирового первенства в карьере Анастасии — ранее она дважды становилась чемпионкой Европы (в Минске-2017 и Афинах-2018), а также победительницей Европейских игр в Минске-2019.

Анастасия Сапсай (вторая слева) на церемонии награждения

Также еще одну награду среди наших спортсменов завоевал в категории до 90 кг Петр Давыденко, который одолел в «утешительном финале» марокканца Насера Наддердака и стал бронзовым призером.

Петр Давыденко

Таким образом, украинские самбисты завоевали на мировом первенстве две золотые и четыре бронзовые награды. Кроме этого, нашим спортсменам достались два серебряных кубка в командном зачете у женщин и боевом разделе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Владислав Руднев стал двукратным чемпионом мира по самбо.

Фото Федерация самбо Украины

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