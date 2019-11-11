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В Минобороны рассказали о перспективах создания в Украине профессиональной армии
Глава Минобороны Андрей Загороднюк заявил о том, что в его ведомстве понимают необходимость отмены призывного формата несения службы с полным переходом к профессиональной украинской армии. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.
В частности, отвечая на вопрос о том, к какой армии движется Украина, и будет ли отменен призыв несения службы, он заявил: «Это моя цель — отменить призыв. Но это не произойдет в скором времени, на протяжении года… Я считаю, и это позиция государства, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО».
Как известно, ранее Загороднюк заявил, что в Украине реален полный переход на контрактную армию даже в условиях вооруженного конфликта на Донбассе. По его словам, в нынешних условиях вполне реален переход на контрактную армию. Он также отметил, что система построения Вооруженных сил не должна базироваться на военнослужащих срочной службы.
Напомним, что в конце мая Рада 8 созыва приняла за основу в первом чтении законопроект № 10 181 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)». Проект после ряда неудачных попыток поддержал 231 депутат ВР.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в интервью, что в обозримом будущем Россия не намерена начать вторжение на территорию Украины. По его словам, украинская разведка не располагает данными, которые бы говорили о критическом усилении сил и средств Вооруженных сил РФ. В то же время в Генштабе ранее приводили доказательства подготовки Кремля к широкомасштабной агрессии в отношении нашей страны.
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