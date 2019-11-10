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Украина

Загороднюк оценил угрозу вторжения России в Украину с юга

21:32 10 ноября 2019 38
Загороднюк
Инф. «ФАКТОВ»

В обозримом будущем Россия не намерена начать вторжение на территорию Украины. Ранее в Генштабе привели доказательства подготовки Кремля к широкомасштабной агрессии в отношении нашей страны.

Украинская разведка не располагает данными, которые бы говорили о критическом усилении сил и средств Вооруженных сил РФ. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Мы всегда чувствуем угрозу, наша задача — защитить Украину при любых сценариях. Конечно же, мы видим различные сценарии. Но мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы (Кремля — ред.), известные нам еще с начала года», — так министр прокомментировал слова экс-главы МИДа Павла Климкина о том, что РФ может вторгнуться на юге Украины.

Загороднюк подчеркнул, что процесс милитаризации в Крыму продолжается.

«Мы это отслеживаем, наша разведка работает, мы знаем о действиях врага», — сказал он, добавив, что ситуация не критичная и Украина сможет защитить себя.

Напомним, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что Россия может повторить в Украине югославский вариант — нанести ракетные удары, а потом ввести войска. А может высокоточными ракетными ударами заставить Украину пойти на капитуляцию.

По мнению политолога Виктора Каспрука, Россия отступит от Украины только в том случае, когда в стране возникнут бунты и Путин будет бояться потерять власть.

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