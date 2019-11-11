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Любовь к кофе идет на пользу желчному пузырю, — ученые
Любители кофе лучше защищены от появления камней в желчном пузыре, особенно пьющие его в больших количествах.
Такие данные исследователей из Дании публикует Journal Of Internal Medicine.
«Употребление кофе в большом количестве помогает снизить риск развития камней в желчном пузыре», — сделали вывод исследователи.
Сообщается, что специалистами были проанализированы данные 104 493 человек.
В результате было выявлено, что любители кофе, выпивающие за день больше 6 чашек напитка, демонстрируют снижение риска развития камней в желчном пузыре на 23% (в сопоставлении с теми, кто не употребляет кофе). Каждая дополнительная порция кофе уменьшала этот риск на 3%.
Показательно, что более низкий риск пострадать от развития желчнокаменной болезни также был присущ людям с определенными генетическими вариантами, влиявшими на их склонность выпивать много кофе.
Напомним, что специалисты Американского колледжа кардиологии сделали неожиданное объявление о том, что употребление кофе на самом деле полезно для сердца. До сих пор считалось, что этот напиток вреден из-за стимулирующего действия кофеина. Оказалось, что благодаря содержанию антиоксидантов кофе не только не опасен для сердца, но даже может снизить частоту сердечных аритмий (в том числе фибрилляций предсердий), а также риск инфарктов и инсультов. По словам кардиологов три чашки кофе в день оказывают защитный эффект. И даже употребление шести чашек кофе не повредит организму. А вот девять-десять чашек — уже перебор.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врачи призвали мужчин отказаться от кофе с сахаром ради потенции.
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