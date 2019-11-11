Шоу-бизнес

Возвращение «ВИА Гры» и секрет Тины Кароль: все подробности самого яркого эфира «Танців з зірками»

В воскресенье, 10 ноября, состоялся четвертьфинал популярного шоу «Танці з зірками» («1+1»). Пять пар сражались за выход в полуфинал и возможность побороться за главный кубок проекта.

За каждую из пар болели приглашенные украинские звезды. А их музыкальные номера сопровождали выступление участников на паркете. По правилам проекта, на двенадцатой неделе, каждая из пар демонстрировала судьям по два танца.

Открыла эфир пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой. Известно, что во время проекта Владимир расстался со своей супругой Еленой.

Пару поддерживала популярная группа «Время и Стекло». Хип-хоп под песню «Мой парень — лох» вызвала восторг зала, но не судей.

- Теперь я — строгий Циско, — сказал после номера Франциско Гомес. — Танец не очень удался. Вы, Володя, не сгибались. Но ваша харизма… Хочу видеть вас в финале.

- Замечательная пара, — сказал Григорий Чапкис. — С задачей вы справились, хотя хореографии было мало.

- Лох — это простофиля, — начала Екатерина Кухар. — Но это, Володя, не про вас. Хип-хоп вам удался!

- Лох расшифровывается, как: любит Остапчук хореографию, — заметил Влад Яма. — Мне было весело и ярко. Стильно и модно.

Пары на балконе поддерживали Надя Дорофеева и Позитив.

Пара получила 36 баллов от судей. Екатерина Кухар поставила «десятку»!

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров в прошлом эфире впервые попали в «зону риска».

— Это битва за жизнь,— сказала Анна. — Любые падения нужны для того, чтобы взлететь.

Пара танцевала на паркете один из самых быстрых и сложных танцев — квикстеп.

- Исполнено профессионально, — пришел в восторг Чапкис. — Я удовлетворен сполна! Поздравляю!

- Вы даже затмили Остапчука, — признала Екатерина. — Идеальные шаги. Я аплодирую вам стоя!

- Я не знаю, как вы это делаете! — воскликнул Влад Яма. — Очень круто.

- Вы нужны этому шоу, — сказал Франциско. — Ваше тело на все способно. Лав-лав-лав!

Пара получила от судей 40 баллов — наивысшую оценку.

Елена Кравец и Максим Леонов выступили в сопровождении Джамалы, исполнив контемп под песню «Верше». Елена призналась, что во всем, что она делает, ее поддерживает супруг Сергей.

- Вы научились дышать между движениями, — заметил Франциско. — Даже профессионалы этому долго учатся. Вы — открытие сезона!

- Лена, я объясняюсь вам в любви, — признался Чапкис. — Все, что вы хотели сказать — получилось. Это был спектакль!

- Это было органично, — сказал Влад. — Но немного предсказуемо. А хочется нервов.

- Вы зашли настолько далеко, что должны показывать отменную технику, — была строга Екатерина. — Жду вашего второго выступления.

Судьи поставили паре 36 баллов.

Ксения Мишина и Евгений Кот вышли на паркет с самбой — танцем, который пока не покорился ни одной паре. На прошлом эфире Ксения и Евгений получили самые высокие баллы от судей.

- У нас с Женей есть чувства, — призналась Ксения. — Но у Жени есть жена, а я не хочу делить с кем-то своего мужчину.

— Костюмы — огонь! — признал Влад Яма после зажигательной самбы. — Но техника не такая яркая. Мне хочется видеть больше сути танца.

— Самба-убийца сегодня расправилась и с вами,— констатировала Екатерина. — Где были ваши бедра?! С такой техникой вы, Ксения, можете не встретиться больше со мной на проекте.

- Ярко, музыкально, — признал Чапкис. — Но техники самбы не было.

- Костюмы — лучшее в этом номере, — сказал Франциско. — Ксения, вы — моя любимица. Но хореография вам не удалась. Танцуйте, прошу вас!

Судьи поставили паре 29 баллов.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар вышли на паркет в сопровождении золотого состава группы «ВИА Гра» — Алены Винницкой и Надежды Мейхер. Пара тренировалась во время гастрольного тура «Дизель-шоу».

- Я поверила в себя и готова идти к победе, — сказала Виктория.

Танго пара танцевала под хит группы «Я не вернусь».

— С танго Вика справилась,— сказал Влад. — Но эмоционально мне не было понятно.

- Вы, Вика, так растете, — признал Чапкис. — Стали такой темпераментной. Это лучший ваш танец за весь проект.

- Артистизм у вас большой, — констатировал Франциско. — Но вы должны легче становиться на паркет. Должны быть принцессой, а вы оседаете, как Шрек!

- Вы перетанцевали даже Ксению Мишину и Кота, — сказала Екатерина. — «ВИА Гра» вашей паре пошла на пользу.

Судьи поставили паре 33 балла.

- Конечно, мои ощущения на паркете были совсем не такими, как во время участия в шоу, как танцора, — рассказала «ФАКТАМ» после выступления Надежда Мейхер. — Много лет назад я была немного другой, да и мой жизненный опыт тоже. Сегодня для меня был момент ностальгии, но возвращаться туда я не хочу. Если делать дуэты — только временные. У нас с Аленой, действительно, были классные отношения. Период экстримов, взлетов и падений. Сегодня мы просто обе пережили очень трогательный момент.

Вторым танцем Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой стала румба.

- Этот проект изменил мою жизнь, — признался Владимир. — Никогда я еще не был в такой прекрасной физической форме!

- На удивление, у тебя все вышло, — признал Влад Яма после страстной румбы.

- Это мой любимый танец, — тут же ответил Владимир Остапчук.

- Части вашего тела ожили, — восхитился Франциско. — Ого, сказал я себе. Но румба — это, когда вы смотрите на партнершу со страстью. А вы смотрели на нее, как на уходящую маршрутку.

- Володя, ты — единственный мужчина, который выжил на этом проекте, — признала Екатерина. — Главная интрига, попадете ли вы в финал. Я думаю, что вы его достойны.

- Я бы добавил танцу страсти, — сказал Чапкис.

Пара получила от жюри 37 баллов. Екатерина Кухар поставила «десятку».

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров показали на паркете джаз-модерн в сопровождении певицы katya, которую все помнят, как Ассоль.

- Танцы лечат душу, — призналась Анна. — В начале проекта у меня было разорвано сердце. Но теперь все по-другому.

- Все было четко и уверенно, — признал Влад Яма.

- Это была контактная импровизация, — сказал Чапкис. — Вы очень хорошо подготовились.

- Вы — моя фаворитка, — Екатерина не скрывала восторга.

- Вы должны быть в финале, — уверен Франциско. — Были риски, сложные поддержки, но они безупречны!

Судьи поставили паре 37 баллов.

— Этот танец я посвятила всем девушкам, которые стали мамами, всем, кто только предвкушает этот момент и, конечно же тем, кто уже вырастил своих деток и отпустил их во взрослую жизнь,— сказала «ФАКТАМ» Анна. — Лично для меня мама — это не только человек, который дал тебе жизнь, это и моя самая близкая подруга. Это человек, который самым искренним образом будет радоваться каждой твоей даже незначительной победе и не позволит тебе ни на секунду упасть духом, опустить плечи в моменты поражений и неудач. Этот танец для меня невероятно трогательный. Им я хочу сказать спасибо своей маме, за то, что каждый раз, когда я хотела сдаться и отступить она не позволяла мне это сделать и верила в меня и мою победу.

Вторым танцем Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара стал джайв.

- Зрители могут довести нас до финала, — сказала Виктория перед выходом на паркет.

— Вы меня огорчили — вы не вытанцовывали, — признался Чапкис. — Я очень за вас расстроился. Виктория вы, наверное, устали.

Остался недоволен танцем и Влад Яма.

— Я ждала техники, но не было координации и «свободной» шеи,— сказала Екатерина. — На это было трудно смотреть.

- Виктория вы стараетесь, работаете, даете все, что можете, — признал Франциско. — Но в груди у вас очень много напряжения, а должна двигаться каждая частичка тела.

Судьи поставили паре 26 баллов.

Ксения Мишина и Евгений Кот танцевали фристайл под песню Тины Кароль «Зачем я знаю».

— Вы мои фавориты, — Тина Кароль раскрыла, за кого болеет.

- Не думала, что меня так будут поддерживать зрители, — призналась Ксения.

Страстный фристайл под дождем растрогал зрителей.

— Я в восторге!— сказал Чапкис. — Вы превзошли все мои ожидания. Это был спектакль.

— «Сухое» в том, что касается хореографии,— остался недоволен Франциско. — Надо делать более сложную хореографию.

— Это была страсть, которая вспыхнула на паркете,— прокомментировал Влад. — С такой страстью в этом сезоне не танцевал никто.

— Я согласна с Франциско — первый танец был провальным, а второй — диким и сексуальным,— подытожила Екатерина. — Вы слишком отдались страсти. Но хочу увидеть вас в финале вместе с Ризатдиновой.

Судьи поставили паре 36 баллов.

Вторым танцем Елены Кравец и Макса Леонова стал ча-ча-ча под хит группы «АВВА».

— Опять меня огорчили, — с болью признался Григорий Чапкис. — Танца не было.

— Вы показали невероятный рост,— сказала Екатерина. — Но в шоу надо не только получать удовольствие, но и технику.

— Было ярко, на кураже,— признал Влад. — Но партнер должен делать больно своей ученице.

— Танец вас раздавил,— остался недоволен номером и Франциско. — Но, Елена, вы сияете, а, значит, всех победите!

Судьи поставили паре 31 балл.

По результатам оценок судей, на первом месте Анна Ризатдинова и Александр Прохоров — 77 баллов. На последнем — Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар — 59 баллов.

Перед объявлением результатов зрительского голосования, на паркете, с песней «Иди на жизнь» выступила ведущая шоу, популярная певица Тина Кароль.

Первыми полуфиналистами проекта стала пара Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. К ним присоединились Ксения Мишина и Евгений Кот, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

В зону риска попали пары Елены Кравец и Макса Леонова, Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой. Они танцевали «за жизнь» ча-ча-ча.

Григорий Чапкис отдал свой голос за Елену Кравец. Франциско Гомес — за Владимира Остапчука: «Он показывал равномерный рост».

— Каждый из вас стал частью шоу,— сказала сквозь слезы Екатерина Кухар. — Но мы должны сделать выбор. Люблю каждого! Но, если говорить о танце, то Вова чуть лучше Елены.

— Это был настоящий бальный турнир,— признал Влад Яма. — Знайте, что есть пары, которые танцуют хуже вас. Но… Это народная любовь. Я отдаю свой голос Владимиру Остапчуку.

Елена Кравец и Макс Леонов покинули шоу.

— Это были одни из самых счастливых месяцев моей жизни,— сказала, прощаясь, Елена Кравец. — Спасибо каждому, кто сделал это реальностью. Я не собираюсь оставлять танцы! Этот проект позволил мне поверить в себя. Пусть мой пример заставит женщин приходить в танцевальный зал, становиться в пару и кайфовать!

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Людмила Барбир откровенно рассказала об участии в шоу «Танці з зірками».

Читайте также: Специально создают конфликт: в «Дизель Шоу» откровенно высказались о скандале на «Танцях з зірками».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter