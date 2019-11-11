Шоу-бизнес

Майли Сайрус перенесла операцию и теперь не может петь

Американская певица Майли Сайрус перенесла операцию на голосовых связках. Хирургическое вмешательство последовало после того, как звезда в начале октября была госпитализирована с диагнозом тонзиллит (воспаление горла в районе небных миндалин). Помимо тонзиллита, как пишет издание People, медики выявили не связанную с ним проблему с голосовыми связками, о которой певица не подозревала в течение многих лет. Ей порекомендовали срочно решить этот вопрос.

Теперь, во время реабилитационного периода, который продлится несколько недель, 26-летней Майли запрещено петь и даже разговаривать. Работу над своим новым альбомом звезде придется отложить до следующего года.

Поддержку Сарйус, которая сейчас оформляет развод со своим мужем Лиамом Хемсвортом, оказывает ее новый бойфренд — 22-летний австралийский певец Коди Симпсон.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter