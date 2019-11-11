24.36 / 24.64 26.82 / 27.25
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Майли Сайрус перенесла операцию и теперь не может петь

8:34 11 ноября 2019 227
Майли Сайрус
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица Майли Сайрус перенесла операцию на голосовых связках. Хирургическое вмешательство последовало после того, как звезда в начале октября была госпитализирована с диагнозом тонзиллит (воспаление горла в районе небных миндалин). Помимо тонзиллита, как пишет издание People, медики выявили не связанную с ним проблему с голосовыми связками, о которой певица не подозревала в течение многих лет. Ей порекомендовали срочно решить этот вопрос.

Теперь, во время реабилитационного периода, который продлится несколько недель, 26-летней Майли запрещено петь и даже разговаривать. Работу над своим новым альбомом звезде придется отложить до следующего года.

Поддержку Сарйус, которая сейчас оформляет развод со своим мужем Лиамом Хемсвортом, оказывает ее новый бойфренд — 22-летний австралийский певец Коди Симпсон.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Надежда Мейхер и Алена Винницкая

Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)

гороскоп

Телец выполнит важное задание, а Скорпиону повезет в бизнесе: гороскоп на неделю

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко в соблазнительном мини засветилась в Одессе (фото)

убитая Анастасия Ещенко

Дикое убийство в Питере: в сети появилось видео, как ученый избавляется от тела любовницы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер