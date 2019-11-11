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- 08:34 Майли Сайрус перенесла операцию и теперь не может петь
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Майли Сайрус перенесла операцию и теперь не может петь
Американская певица Майли Сайрус перенесла операцию на голосовых связках. Хирургическое вмешательство последовало после того, как звезда в начале октября была госпитализирована с диагнозом тонзиллит (воспаление горла в районе небных миндалин). Помимо тонзиллита, как пишет издание People, медики выявили не связанную с ним проблему с голосовыми связками, о которой певица не подозревала в течение многих лет. Ей порекомендовали срочно решить этот вопрос.
Теперь, во время реабилитационного периода, который продлится несколько недель, 26-летней Майли запрещено петь и даже разговаривать. Работу над своим новым альбомом звезде придется отложить до следующего года.
Поддержку Сарйус, которая сейчас оформляет развод со своим мужем Лиамом Хемсвортом, оказывает ее новый бойфренд — 22-летний австралийский певец Коди Симпсон.
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