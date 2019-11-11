Происшествия

Не оставил беременную в беде: сеть восхитил поступок маршрутчика под Днепром

В Каменском (Днепропетровская область) неравнодушный водитель маршрутки помог беременной женщине, когда та потеряла сознание. Мужчина отвез беременную в больницу, где ей оказали помощь.

За спасение своей сестры водителя маршрута № 11 поблагодарила сестра пострадавшей Оксана Ткаченко.

«Хочу поблагодарить водителя 11-го маршрута, который в четверг, 7 ноября спас мою сестричку. Она беременная потеряла сознание в маршрутке возле садика по улице Кима и водитель, не дожидаясь скорой помощи, отвез ее в 7-ю больницу в приемное отделение. СПАСИБО ВАМ ЗА СПАСЕННЫЕ ДВЕ ЖИЗНИ!!!», — написала женщина.

Под постом появились трогательные комментарии. Водителя называли настоящим мужчиной и человеком, который не погнался за деньгами, а помог слабой женщине.

Однако такие случаи не очень часты. Больше известно о водителях маршруток, которые за рулем могут курить, не обращая внимания на протесты пассажиров, искать информацию в смартфоне или играть во время движения на мобильном телефоне.

Недавно «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве патрульные полицейские задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков.

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