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Не оставил беременную в беде: сеть восхитил поступок маршрутчика под Днепром
В Каменском (Днепропетровская область) неравнодушный водитель маршрутки помог беременной женщине, когда та потеряла сознание. Мужчина отвез беременную в больницу, где ей оказали помощь.
За спасение своей сестры водителя маршрута № 11 поблагодарила сестра пострадавшей Оксана Ткаченко.
«Хочу поблагодарить водителя 11-го маршрута, который в четверг, 7 ноября спас мою сестричку. Она беременная потеряла сознание в маршрутке возле садика по улице Кима и водитель, не дожидаясь скорой помощи, отвез ее в 7-ю больницу в приемное отделение. СПАСИБО ВАМ ЗА СПАСЕННЫЕ ДВЕ ЖИЗНИ!!!», — написала женщина.
Под постом появились трогательные комментарии. Водителя называли настоящим мужчиной и человеком, который не погнался за деньгами, а помог слабой женщине.
Однако такие случаи не очень часты. Больше известно о водителях маршруток, которые за рулем могут курить, не обращая внимания на протесты пассажиров, искать информацию в смартфоне или играть во время движения на мобильном телефоне.
Недавно «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве патрульные полицейские задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков.
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