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В Киеве массово задерживается движение трамваев и троллейбусов: что произошло
Дождь, который атмосферный фронт принес, в том числе и в Киев, стал причиной задержки движения общественного транспорта — троллейбусов и трамваев.
По информации «Киевпастранса», проблемы возникли из-за скопления воды. Так, задерживались трамваи № 14, 15 и18. Также было усложнено движение троллейбусов на Оболони — № 24, 34 и 47.
На места ЧП вызывали коммунальные службы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за замены колеи от остановки «Улица Генерала Потапова» до улицы Зодчих изменяли графики движения скоростного трамвая в столице.
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