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Общество и люди

В Киеве массово задерживается движение трамваев и троллейбусов: что произошло

10:38 11 ноября 2019 191
Трамвай
Инф. «ФАКТОВ»

Дождь, который атмосферный фронт принес, в том числе и в Киев, стал причиной задержки движения общественного транспорта — троллейбусов и трамваев.

По информации «Киевпастранса», проблемы возникли из-за скопления воды. Так, задерживались трамваи № 14, 15 и18. Также было усложнено движение троллейбусов на Оболони — № 24, 34 и 47.

На места ЧП вызывали коммунальные службы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за замены колеи от остановки «Улица Генерала Потапова» до улицы Зодчих изменяли графики движения скоростного трамвая в столице.

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