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Погода еще порадует: синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание
Теплая погода, нетипичная для ноября, сохранится в Украине и всю следующую неделю. А ощутимое похолодание стоит ожидать ориентировочно после 20 числа. Таким прогнозом поделилась в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Атмосферный фронт принесет в понедельник, 11 ноября, дожди в западные, северные и центральные области. На юге и востоке существенные осадки маловероятны.
По всей территории страны будут «блуждать туманы».
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах + 12 + 18 градусов, в Крыму до +20 градусов. В западной части Украины будет холоднее, + 9 + 14 градусов.
В Киеве понедельник обещает быть влажным, с дождем, но во второй половине дня — без существенных осадков. Температура воздуха ночью +8 + 10 градусов, днем +11 +13 градусов.
По прогнозу Диденко, в ближайшую неделю в Украине ожидаются колебания температуры воздуха, но серьезных холодов пока не будет.
Напомним, по прогнозу синоптиков, приближающаяся зима обещает быть снежной, морозной и даже с экстремальными холодами.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?