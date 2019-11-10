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Украина

Погода еще порадует: синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

16:17 10 ноября 2019 367
осень
Инф. «ФАКТОВ»

Теплая погода, нетипичная для ноября, сохранится в Украине и всю следующую неделю. А ощутимое похолодание стоит ожидать ориентировочно после 20 числа. Таким прогнозом поделилась в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Атмосферный фронт принесет в понедельник, 11 ноября, дожди в западные, северные и центральные области. На юге и востоке существенные осадки маловероятны.

По всей территории страны будут «блуждать туманы».

Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах + 12 + 18 градусов, в Крыму до +20 градусов. В западной части Украины будет холоднее, + 9 + 14 градусов.

В Киеве понедельник обещает быть влажным, с дождем, но во второй половине дня — без существенных осадков. Температура воздуха ночью +8 + 10 градусов, днем ​​+11 +13 градусов.

По прогнозу Диденко, в ближайшую неделю в Украине ожидаются колебания температуры воздуха, но серьезных холодов пока не будет.

Напомним, по прогнозу синоптиков, приближающаяся зима обещает быть снежной, морозной и даже с экстремальными холодами.

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