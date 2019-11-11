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Девушка Бонда из Украины похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото)
Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая ранее сыграла девушку Джеймса Бонда в «Кванте милосердия», похвасталась стройной фигурой в купальнике.
«Ольга великолепная», «Такая стройненькая», «Оля, я щас с ума сойду», «Красавица», «Милашка», «Шикарная женщина, мой кумир», «Томная киса», «Я люблю твое тело, Ольга!» — восторгаются поклонники.
Кстати, сама Ольга говорит, что не соблюдает диет. Она любит сыр, шоколад с орехами, мамины борщи и суши.
Правда, у актрисы непереносимость лактозы, поэтому молочных продуктов старается избегать.
Спортом Олька также не занимается систематически, но перед съемками приводит себя в форму.
Напомним, ранее российская телеведущая Анфиса Чехова показала много фото в купальнике.
Побаловала снимками в купальнике и стройная Леся Никитюк.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!