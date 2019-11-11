Шоу-бизнес

Девушка Бонда из Украины похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото)

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая ранее сыграла девушку Джеймса Бонда в «Кванте милосердия», похвасталась стройной фигурой в купальнике.

«Ольга великолепная», «Такая стройненькая», «Оля, я щас с ума сойду», «Красавица», «Милашка», «Шикарная женщина, мой кумир», «Томная киса», «Я люблю твое тело, Ольга!» — восторгаются поклонники.

Кстати, сама Ольга говорит, что не соблюдает диет. Она любит сыр, шоколад с орехами, мамины борщи и суши.

Правда, у актрисы непереносимость лактозы, поэтому молочных продуктов старается избегать.

Спортом Олька также не занимается систематически, но перед съемками приводит себя в форму.

Напомним, ранее российская телеведущая Анфиса Чехова показала много фото в купальнике.

Побаловала снимками в купальнике и стройная Леся Никитюк.

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