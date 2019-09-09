Шоу-бизнес

Прямо на столе: девушка Бонда из Украины показала свои прелести (фото)

Модель украинского происхождения и голливудская актриса и Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в «Кванте милосердия», 22-м фильме об агенте 007, удивила откровенным фото в соцсетях.

На снимке Куриленко в купальнике лежит на столе, демонстрируя все изгибы своей фигуры.

«Ух ты, прямо на столе», «Уже освобождаю свой стол», — пишут красотке мужчины в комментариях.

Женщинам же снимок не понравился. Они считают, что актриса показывает слишком много, и советуют ей быть скромнее.

Кстати, недавно Куриленко опубликовала еще один снимок в купальнике.

Напомним, ранее фигурой в купальнике похвасталась 53-летняя Сальма Хайек.

Также фото в купальнике опубликовала певица Вера Брежнева.

А телеведущая Леся Никитюк не устает показывать новые купальники уже долгое время.

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