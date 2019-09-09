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Прямо на столе: девушка Бонда из Украины показала свои прелести (фото)
Модель украинского происхождения и голливудская актриса и Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в «Кванте милосердия», 22-м фильме об агенте 007, удивила откровенным фото в соцсетях.
На снимке Куриленко в купальнике лежит на столе, демонстрируя все изгибы своей фигуры.
«Ух ты, прямо на столе», «Уже освобождаю свой стол», — пишут красотке мужчины в комментариях.
Женщинам же снимок не понравился. Они считают, что актриса показывает слишком много, и советуют ей быть скромнее.
Кстати, недавно Куриленко опубликовала еще один снимок в купальнике.
Напомним, ранее фигурой в купальнике похвасталась 53-летняя Сальма Хайек.
Также фото в купальнике опубликовала певица Вера Брежнева.
А телеведущая Леся Никитюк не устает показывать новые купальники уже долгое время.
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