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Шоу-бизнес

Няня детей Оли Поляковой довела ее до слез (видео)

11:52 11 ноября 2019 426
Оля Полякова
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Няня детей Оли Поляковой, которая является судьей шоу талантов «Х-Фактор» на канале СТБ, довела певицу до слез. Людмила, которая около 15 лет помогает певице воспитывать детей, неожиданно для звезды пришла на кастинг проекта и исполнила песню «Доню», посвятив ее своей родной дочери. Женщина со слезами на глазах попросила у нее прощения за то, что не уделяла должного внимания из-за работы.

Людмила заставила плакать весь зал, довела до слез и Полякову. Оля не сдержалась и опубликовала видео на своей странице в Instagram, а также поблагодарила Людмилу за трепетное отношение к ее детям.

«Это выступление я не могу оставить без внимания… Няня моих детей, Людмила Базелюк, работает в нашей семье уже 15 лет, и впервые вышла на сцену „Х-Фактора“ с трогательной песней „Доня“, которую посвятила своей дочери. Это было безумно проникновенно! Людочка, как и вы, я тоже оставляю своих детей, и мучаюсь от ощущения вины каждый день. Но такая у нас работа и, как говорится, судьба. Вы дали мне шанс построить свою карьеру. Спасибо, я счастлива, что у меня есть такой надёжный человек, как вы», — написала Полякова.

Ранее певица предложила поклонникам выбрать, какой образ на шоу им нравится больше — ее или коллеги Насти Каменских.

Также «ФАКТЫ» писали о том, как звезда 90-х поразила судьей «Х-Фактора».

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