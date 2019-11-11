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Убийство адвоката подозреваемого по «делу Вороненкова»: выяснились интересные детали
Адвокат Святослав Пархоменко, которого застрелили в воскресенье, 10 ноября, в охотничьих угодьях Житомирской области, погиб в результате конфликта с группой мужчин, которые охотились без соответствующих разрешений.
По данным полиции, спор между охотниками и егерями перерос в стрельбу.
Предварительно установлено, что члены общественной организации «Радомышльские охотники» вблизи села Царевка Коростышевского района в Житомирской области обнаружили группу мужчин, которые охотились без разрешений. Члены общественной организации пытались прекратить браконьерство, повлекшее перепалку.
Как сообщает УНН, ссылаясь на данные полиции, во время конфликта адвокат Пархоменко якобы выстрелил из пистолета и нанес одному из браконьеров ранение.
Пострадавший выстрелил в ответ из охотничьего ружья, причинив адвокату смертельное ранение в живот. Раненый адвокатом мужчина был госпитализирован.
Напомним, Святослав Пархоменко является защитником Александра Лося — подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
23 марта 2017 года в центре Киева застрелили Дениса Вороненкова. Его убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и скончался в больнице.
В мае 2018 года прокуратура Киева сообщила, что подозревает в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы Юрия Василенко. Длительное время Василенко скрывался от органов досудебного расследования, пока в конце февраля 2019 года не был застрелен в Москве.
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