24.39 / 24.65 26.83 / 27.24
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Анна Седокова вынуждена лечить бойфренда, которого увела из семьи (фото)

12:36 11 ноября 2019 208
Анна Седокова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова вынуждена лечить своего бойфренда — латвийского баскетболиста Яниса Тимму.

Об этом сама Анна сообщила в Instagram.

«Уже четыре дня адская боль в локте. Живет и играет на обезболивающих», — пожаловалась Анна на состояние здоровья любимого человека и отправилась с ним к врачам.

Седокова

Баскетболисту сделали МРТ, осмотрели и заверили Анну, что здоровью Тиммы ничего не угрожает. «Все будет хорошо, вылечимся. Рука будет у Яниса как новенькая», — сообщила поклонникам певица.

Седокова

Напомним, что роман Яниса и Анны начался со скандала. Жена Тиммы обвинила Седокову в том, что из-за нее баскетболист ушел из семьи, заблокировал все счета и оставил своего ребенка без денег и внимания.

Певица тогда даже разболелась из-за нервов — вся покрылась красными пятнами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гороскоп

Телец выполнит важное задание, а Скорпиону повезет в бизнесе: гороскоп на неделю

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко в соблазнительном мини засветилась в Одессе (фото)

Надежда Мейхер и Алена Винницкая

Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)

логотип проекта

Неожиданный поворот: стали известны полуфиналисты "Танців з зірками"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер