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Анна Седокова вынуждена лечить бойфренда, которого увела из семьи (фото)
Украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова вынуждена лечить своего бойфренда — латвийского баскетболиста Яниса Тимму.
Об этом сама Анна сообщила в Instagram.
«Уже четыре дня адская боль в локте. Живет и играет на обезболивающих», — пожаловалась Анна на состояние здоровья любимого человека и отправилась с ним к врачам.
Баскетболисту сделали МРТ, осмотрели и заверили Анну, что здоровью Тиммы ничего не угрожает. «Все будет хорошо, вылечимся. Рука будет у Яниса как новенькая», — сообщила поклонникам певица.
Напомним, что роман Яниса и Анны начался со скандала. Жена Тиммы обвинила Седокову в том, что из-за нее баскетболист ушел из семьи, заблокировал все счета и оставил своего ребенка без денег и внимания.
Певица тогда даже разболелась из-за нервов — вся покрылась красными пятнами.
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