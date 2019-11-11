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Разумков рассказал, когда Рада может принять госбюджет на 2020 год
В понедельник, 11 ноября, на заседании Согласительного совета парламента Председатель ВР Дмитрий Разумков назвал вероятную дату принятия Госбюджета на 2020 год. Об этом сообщает «Укринформ».
Дмитрий Разумков обратился в Комитет по вопросам бюджета, чтобы он рассмотрел и проанализировал проект на 2020 год, который был представлен правительством, с учетом предложений Верховной Рады. Результатом рассмотрения должно стать заключение о проекте. «Для того, чтобы, скорее всего, в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект и, возможно, если все будет хорошо, поддержать и утвердить бюджет на 2020 год», — объяснил свои действия председатель Верховной Рады.
Ранее сообщалось, что в 2019 году будут увеличены социальные выплаты некоторым категориям граждан — Зеленский подписал соответствующие изменения.
Фото: «Европейская правда»
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