Анджелину Джоли с детьми засняли замерзающими на пляже на Канарах (фото)

Шоу-бизнес

Анджелина Джоли, которая сейчас снимается в фильме «Вечные» по мотивам комиксов Marvel на входящем в состав Канарского архипелага острове Фуэртевентура, в перерывах между работой решила сводить своих детей на местный пляж. Однако звездное семейство не слишком удачно выбрало день для такого похода. Погода выдалась прохладной и ветреной. В результате, как сообщает издание In Touch Weekly, дети мерзли и временами закутывались в пледы, которые прихватили с собой для пикника.

Одетую в свой любимый черный цвет Джоли сопровождали 14-летняя эфиопка Захара и биологические дети Анджелина и Брэда Питта — 13-летняя Шайло и 11-летние двойняшки Вивьен и Нокс. Ее старшие сыновья отсутствовали. 18-летний камбоджиец Мэддокс сейчас учится в университете Сеула. А вот куда подевался 15-летний вьетнамце Пакс — неизвестно.

Компанию семье Джоли-Питт составили также коллеги кинозвезды, в том числе 12-летняя актриса Лия Макхью.

В новом фильме, который выйдет на экраны в будущем году, Джоли играет персонажа Тену. Для этого ей пришлось перевоплотиться в блондинку с помощью парика. На днях в сеть попали новые снимки папарацци, в которых Анджелина предстает в своем супергеройском костюме.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джоли и других актеров, занятых на съемках, пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.

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