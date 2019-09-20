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И снова блондинка: появились первые фото Анджелины Джоли со съемок фильма «Вечные» киновселенной Marvel
В сети появилось первое фото Анджелины Джоли со съемочной площадки фильма «Вечные» Киновселенной Marvel. На нем, как сообщает Daily Mail, 44-летняя актриса совершенно на себя не похожа: она предстает в белокуром парике, стоящей в озере и рассеивающей чей-то пепел. Сюжет картины держится в секрете.
Ранее сообщалось, что Джоли будет играть одну из главных героинь — Тену, представительницу расы бессмертных. Тена обладает телекинетическими способностями, а также умеет летать и излучать энергию из глаз и рук.
Для этой роли Анджелина прошла курс усиленных боевых тренировок, чтобы быть в хорошей физической форме.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», бывший супруг Джоли Брэд Питт снялся в смешном скетче для юмористической телепрограммы.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!