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Украина

Суд с боем разрешил дальнейшую ликвидацию УПЦ (КП) (видео)

13:53 11 ноября 2019 174
Нацгвардейцы
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного админсуда столицы о приостановлении ликвидации УПЦ (Киевского патриархата). Ранее патриарх Филарет, протестуя против ликвидации патриархата, вошедшего в состав ПЦУ, подал в суд на Министерство культуры.

Как сообщает «LB», судебное заседание сопровождалось протестами сторонников УПЦ (КП), которые устроили митинг под зданием суда, а потом и прорвались внутрь помещения, разбив стекло на входной двери. Также сообщается, что участники судебного заседания забаррикадировались изнутри стульями.

Тем не менее, суд удовлетворил апелляционные жалобы митрополита Черкасского ПЦУ Олега Яременко и Министерства культуры Украины относительно решения первой инстанции о приостановлении ликвидации УПЦ (КП).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство культуры Украины официально подтвердило, что Киевская патриархия ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) прекратила существование путем присоединения к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).

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