Украина

УПЦ КП перестала существовать: в Минкульте сделали важное заявление

Министерство культуры Украины официально подтвердило, что Киевская патриархия ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) прекратила существование путем присоединения к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная православная церковь Украины и избран ее предстоятель митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). В состав новой церкви вошли УПЦ КП, Украинская автокефальная церковь и часть приходов УПЦ МП.

Однако бывший патриарх УПЦ КП Филарет не отказывается от идеи возродить Киевский патриархат и противопоставляет себя новой церкви. Он также выступает против Томоса, считая его ненастоящим.

Бывший глава УПЦ КП возмущен действиями митрополита Епифания, который создал комиссию по ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП как юридического лица.

Почетный патриарх также обратился к ОБСЕ и президенту Зеленскому с просьбой защитить верующих.

Напомним, после того как сторонники Филарета заявили об отказе от Томоса и восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата, Священный Синод ПЦУ лишил Филарета его канонических прав и обязанностей, оставив почетного патриарха в составе епископата Православной церкви Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июля бывший патриарх Православной церкви Украины Филарет дал интервью российскому пропагандистскому телеканалу «Россия-24», в котором рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу об автокефалии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter