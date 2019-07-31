24.89 / 25.21 27.70 / 28.17
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Оставшийся без церкви Филарет подал в суд на Минкульт

18:53 31 июля 2019 38
Патриарх Филарет
Инф. «ФАКТОВ»

Патриарх Филарет подал в суд из-за ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию УПЦ КП», — заявил он, передает РБК-Украина.

По словам Филарета, Минюст и Минкульт не имели права снимать УПЦ КП с государственной регистрации.

Как писали «ФАКТЫ», Министерство культуры Украины официально подтвердило, что Киевская патриархия ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) прекратила существование путем присоединения к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная православная церковь Украины и избран ее предстоятель митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). В состав новой церкви вошли УПЦ КП, Украинская автокефальная православная церковь и часть приходов УПЦ МП.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер