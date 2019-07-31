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Оставшийся без церкви Филарет подал в суд на Минкульт
Патриарх Филарет подал в суд из-за ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом он заявил на пресс-конференции.
«Мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию УПЦ КП», — заявил он, передает РБК-Украина.
По словам Филарета, Минюст и Минкульт не имели права снимать УПЦ КП с государственной регистрации.
Как писали «ФАКТЫ», Министерство культуры Украины официально подтвердило, что Киевская патриархия ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) прекратила существование путем присоединения к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная православная церковь Украины и избран ее предстоятель митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). В состав новой церкви вошли УПЦ КП, Украинская автокефальная православная церковь и часть приходов УПЦ МП.
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