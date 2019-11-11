24.40 / 24.65 26.84 / 27.24
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На вокзале во Львове трагически погиб подполковник ВСУ

14:05 11 ноября 2019 646
Станция «Подзамче» во Львове
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на понедельник, 11 ноября, во Львове на станции «Пидзамче» погиб подполковник Вооруженных сил Украины. Ранее в Запорожской области электричка смертельно травмировала женщину и двоих мужчин.

Как сообщает «Варта 1», тело погибшего (1977 года рождения) обнаружили около трех часов ночи. Причины и обстоятельства смерти военнослужащего уточняются. Не исключено, что подполковника ВСУ сбил поезд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на железнодорожной станции «Сырец» поезд сбил пешехода. Мужчина пытался перебежать железнодорожные пути перед локомотивом, но попал под колеса и от полученных травм он скончался на месте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Надежда Мейхер и Алена Винницкая

Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)

логотип проекта

Неожиданный поворот: стали известны полуфиналисты "Танців з зірками"

Торт из Луганска

В Харькове продают торты из оккупированного Луганска: в сети показали фото

Собака и гепард

«Давай я тебя умою перед сном»: сеть растрогали новые видео сдружившихся собаки и детеныша гепарда

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер