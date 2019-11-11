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На вокзале во Львове трагически погиб подполковник ВСУ
В ночь на понедельник, 11 ноября, во Львове на станции «Пидзамче» погиб подполковник Вооруженных сил Украины. Ранее в Запорожской области электричка смертельно травмировала женщину и двоих мужчин.
Как сообщает «Варта 1», тело погибшего (1977 года рождения) обнаружили около трех часов ночи. Причины и обстоятельства смерти военнослужащего уточняются. Не исключено, что подполковника ВСУ сбил поезд.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на железнодорожной станции «Сырец» поезд сбил пешехода. Мужчина пытался перебежать железнодорожные пути перед локомотивом, но попал под колеса и от полученных травм он скончался на месте.
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