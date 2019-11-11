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Убийство адвоката подозреваемого по делу Вороненкова: озвучены главные версии
Основной версией убийства адвоката Святослава Пархоменко, застреленного в охотничьих угодьях на Житомирщине, полиция считает конфликт между браконьерами и егерями.
Об этом в эфире OBOZ TV сообщила спикер Житомирского главка полиции Алла Ващенко.
По словам Ващенко, все участники конфликта, кроме травмированного мужчины, которых доставили в отделение полиции давали одни и те же показания. Все очевидцы подтвердили, что конфликт возник между егерями и охотниками, которые находились в частных угодьях и не предоставили лицензию на охоту именно в этих угодьях. Во время конфликта было сделано несколько выстрелов.
Полиция изъяла оружие, из которого стреляли — зарегистрированное охотничье ружье и незарегистрированный пистолет «Браунинг».
«Полиция расследует уголовное производство по статье „умышленное убийство“ и „незаконное обращение с оружием“. Рассматриваются все возможные версии, но пока что самым очевидным является конфликт между егерями и браконьерами», — отметила Ващенко.
Напомним, погибший адвокат Святослав Пархоменко является защитником Александра Лося — подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого расстреляли в центре Киева в марте 2017 года.
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