- 16:53 Дело Марченко: в сеть попала странная переписка представителя ГБР
- 16:45 Киевлян предупредили о надвигающемся тумане
- 16:40 Эксперт назвал 10 неприятностей, ждущих Украину в случае продления моратория на продажу сельхозугодий
- 16:28 Бесплатно проверить здоровье в Киеве: названы адреса на ближайшие дни
- 16:27 РосСМИ запустили фейк об обстреле российских журналистов на Донбассе, и сами же его опровергли
- 16:20 Собака прославилась в сети благодаря необычной позе, в которой спит
- 16:09 Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака
- 16:05 Потери будут колоссальными: эксперт оценил угрозу масштабного вторжения войск Путина в Украину
- 15:58 Елена Зеленская впервые снялась для обложки Vogue UA
- 15:56 В штабе ООС заявили о завершении разведения сил возле Петровского
- 15:53 В Харькове оформляли соцвыплаты боевикам "ДНР"-"ЛНР": раскрыта преступная схема
- 15:37 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
Елена Зеленская впервые снялась для обложки Vogue UA (фото)
Супруга президента Елена Зеленская, очаровавшая ранее образами во время визита в Японию, впервые в качестве первой леди снялась для обложки журнала Vogue UA. Фотосессию осуществила большая международная команда, подготовившая три варианта обложки с первой леди. На одной из них Елена позирует с мужем и детьми — дочерью Александрой и сыном Кириллом.
«Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной — строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину — красивую и обаятельную. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю, и для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта — его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни», — рассказал о работе с Зеленской главный редактор Vogue UA Филипп Власов.
Главный бонус своего статуса Елена Зеленская формулирует так: первую леди слышат. «У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу», — говорит Елена Зеленская.
Ранее для обложки Vogue позировали первые леди многих стран — Мишель Обама, Хиллари Клинтон (США), Брижит Макрон, Карла Бруни (Франция), Мария Клеменсия Родригес де Сантос (Колумбия) и Хулиана Авада (Аргентина).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Елена Зеленская попала в рейтинг самых влиятельных женщин Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...