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Общество и люди

Елена Зеленская впервые снялась для обложки Vogue UA (фото)

15:58 11 ноября 2019 278
Елена Зеленская
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Супруга президента Елена Зеленская, очаровавшая ранее образами во время визита в Японию, впервые в качестве первой леди снялась для обложки журнала Vogue UA. Фотосессию осуществила большая международная команда, подготовившая три варианта обложки с первой леди. На одной из них Елена позирует с мужем и детьми — дочерью Александрой и сыном Кириллом.

«Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной — строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину — красивую и обаятельную. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю, и для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта — его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни», — рассказал о работе с Зеленской главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

Главный бонус своего статуса Елена Зеленская формулирует так: первую леди слышат. «У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу», — говорит Елена Зеленская.

Ранее для обложки Vogue позировали первые леди многих стран — Мишель Обама, Хиллари Клинтон (США), Брижит Макрон, Карла Бруни (Франция), Мария Клеменсия Родригес де Сантос (Колумбия) и Хулиана Авада (Аргентина).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Елена Зеленская попала в рейтинг самых влиятельных женщин Украины.

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