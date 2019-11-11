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Потери будут колоссальными: эксперт оценил угрозу масштабного вторжения войск Путина в Украину
Россия не сможет взять Киев. Об этом в интервью «ФАКТАМ» уверенно заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его словам, сегодня в вооруженных силах Российской Федерации сложная ситуация с человеческими ресурсами. Один из признаков этого — разрешение Госдумой отправлять «срочников» в горячие точки мира, что свидетельствует о нехватке контрактников. А в начале 2019 года Госдума ужесточила штрафы и наказания за уклонение от воинской службы.
«Обратите внимание, что группировка войск вокруг наших границ с 2015 года и по сегодняшний день — это, по нашим оценкам, 83−85 тысяч российских военнослужащих — не изменилась по количеству. Не стала больше. Потому что у россиян нет ресурса», — утверждает эксперт.
По словам Жданова, за три года с 2015-го по 2018-й россияне развернули вдоль украинской границы всего одну дивизию — численностью 10 тысяч человек. Эксперт считает, что имеющиеся в этом подразделении 250 танков Т-62 готовят для переброски в Сирию, где россияне получили второй Афганистан.
Как сообщалось ранее, Олег Жданов прогнозировал, что отвод войск на Донбассе приведет к появлению в «серой зоне» «МГБ» боевиков.
Фото Цензор. НЕТ
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