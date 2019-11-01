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Украина

Будет полиция с дубинками: в Украине указали на угрозу отвода войск на Донбассе

13:52 1 ноября 2019 173
Серая зона
Инф. «ФАКТОВ»

О том, как полиция будет контролировать соблюдение порядка в «серой зоне» Донбасса, рассказал «ФАКТАМ» военный эксперт, полковник в отставке Олег Жданов. Он предположил и наличие тайных договоренностей Зеленского с Путиным.

Он утверждает, что так как это демилитаризованная зона, то полиция будет проводить патрулирование без огнестрельного оружия — с дубинками.

«Если приезжают ребята в гражданском с удостоверением МГБ „ЛНР“ и забирают местного жителя „на подвал“. Наш полицейский пытается защитить гражданского, подходит, а у эмгэбэшника под пиджаком пистолет. И что?» — задается вопросом эксперт.

Миссия ОБСЕ, которая работает на стороне, контролируемой боевиками, укомплектована офицерами, выходцами из Беларуси, России и Казахстана. Они вряд ли будут фиксировать нарушения со стороны оккупантов.

«Ну, если Бородай и Захарченко разъезжали на джипах ОБСЕ по Донецку и Луганску — то о чем можно говорить? А тех иностранцев, которых по нашей просьбе вводили в состав миссии ОБСЕ, на оккупированной территории дважды подорвали», — говорит Жуков.

Ранее сообщалось, что ветераны АТО, которые протестовали против отвода ВСУ, уже покинули Золотое.

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