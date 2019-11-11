24.40 / 24.65 26.84 / 27.24
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Собака прославилась в сети благодаря необычной позе, в которой спит (фото, видео)

16:20 11 ноября 2019 877
Собака Панинин
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Собачка породы ши-тсу по кличке Панинин, проживающая у жительницы Филиппин Джанесс Куа, очаровательна сама по себе. Однако сердца пользователей сети Панинин покорила необычной позой, в которой она всегда спит. С самого рождения, в отличие от своих братьев и сестер, Панинин спит всегда только на спине — в совершенно не характерной собакам позиции, больше похожей на человеческую. Так собачка чувствует себя наиболее комфортно. К тому же засыпает она, где придется. Иногда в довольно неожиданных местах.

Хозяйка песика, как пишет Daily Mail, признается, что фотографировать спящую любимицу стало ее любимым хобби.

Куа делится снимками собаки в интернете. У нее уже сотни тысяч поклонников.

Панинин так популярна, что стала героиней многих мемов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сеть растрогали новые видео подружившихся собаки и детеныша гепарда.

Читайте также: Сальма Хайек повеселила сеть видео, в котором она пытается выгнать утку, проникшую в ее шикарный дом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

маршрутка

Не оставил беременную в беде: сеть восхитил поступок маршрутчика под Днепром

Торт из Луганска

В Харькове продают торты из оккупированного Луганска: в сети показали фото

Король Малайзии и Оксана Воеводина

«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом

модные джинсы сезона осень-зима 2019-2020

Высокая талия и бананы: названы самые модные джинсы сезона (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер