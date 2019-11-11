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Собака прославилась в сети благодаря необычной позе, в которой спит (фото, видео)
Собачка породы ши-тсу по кличке Панинин, проживающая у жительницы Филиппин Джанесс Куа, очаровательна сама по себе. Однако сердца пользователей сети Панинин покорила необычной позой, в которой она всегда спит. С самого рождения, в отличие от своих братьев и сестер, Панинин спит всегда только на спине — в совершенно не характерной собакам позиции, больше похожей на человеческую. Так собачка чувствует себя наиболее комфортно. К тому же засыпает она, где придется. Иногда в довольно неожиданных местах.
Хозяйка песика, как пишет Daily Mail, признается, что фотографировать спящую любимицу стало ее любимым хобби.
Куа делится снимками собаки в интернете. У нее уже сотни тысяч поклонников.
Панинин так популярна, что стала героиней многих мемов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сеть растрогали новые видео подружившихся собаки и детеныша гепарда.
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