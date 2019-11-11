Невероятно большие глаза кота сделали его интернет-сенсацией (фото, видео)

Мир

Пятилетний кот по кличке Потейто («Картошка») стал настоящей интернет-сенсацией благодаря своим невероятно большим зеленым глазам навыкате. Как сообщает издание Metro, 21-летняя хозяйка животного, американка Эшли Норлин, не знает причины такой внешности своего питомца и предполагает, что это некая его генетическая особенность. Она «усыновила» его два года назад. И люди сразу же начали обращать внимание на его уникальную внешность.

Благодаря гигантским вытаращенным глазам вид у Потейто постоянно удивленный. У него есть собственная армия фанатов, которая с нетерпением ожидает новых фотографий необычного кота. Некоторые считают, что глаза делают Потейто похожим на инопланетное существо.

В Instagram у Потейто уже более 50 тысяч подписчиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о собаке породы ши-тсу, которая прославилась благодаря необычной позе, в которой она спит.

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