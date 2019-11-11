Бесплатно проверить здоровье в Киеве: названы адреса на ближайшие дни

Здоровье и медицина

Вот уже более года киевляне могут проверять здоровье, специально не посещая медучреждение. В медпунктах с пометкой «Врач в вашем доме» за минувшую неделю обследовано 1389 горожан. За время действия этой программы бесплатное экспресс-тестирование прошли 106 713 человек. У каждого есть возможность недалеко от дома пройти простую диагностику, а по ее результатам судить, с какими проблемами нужно бороться.

Диагностика на минувшей неделе показала: у значительной части обследуемых оказался лишний вес, у половины — повышенное артериальное давление, у четвертой части пациентов — высокий уровень глюкозы в крови, а у 40 процентов — высокий уровень холестерина.

В рамках проекта больных на дому посещают бригады в составе врача и медсестры первичного звена, а также узкопрофильных специалистов. К социально незащищенным и немощным гражданам бригады на прошлой неделе выезжали 68 раз (а всего на вызовах они побывали 6 692 раза).

На основании десятков тысяч тестов медики неоднократно убеждались, что в большинстве люди не уделяют здоровью должного внимания. В ходе экспресс-диагностики специалисты консультируют и объясняют, чем опасны те или иные сбои в организме, как преодолевать вредные привычки, нужны ли дополнительные обследования.

На этой неделе экспресс-диагностика организована в пунктах (как правило, часы работы с 11:00 до 14:.00) по таким адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

12−15 ноября — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

12 ноября — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

13 ноября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

14 ноября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

15 ноября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

12 ноября — проспект Маяковского, 47;

13 ноября — 09:00—12:00 — улица Драйзера, 19 (холл);

— улица Драйзера, 19 (холл); 14 ноября -- проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

12 ноября — улицы Двинская, 19, амбулатория № 2, Миропольская, 1, аптека № 77, 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15, аптека № 79;

— бульвар Перова, 15, аптека № 79; 13 ноября -- улицы Двинская, 19, амбулатория № 2, 10:00—13:00 — Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а, жэо № 402;

— Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины), — улица Пожарского, 8а, жэо № 402; 14 ноября — улицы Двинская, 19, амбулатория № 2, Миропольская, 13а, жэо № 404;

15 ноября — улицы Алматинская, 2, амбулатория, № 3, Миропольская, 1 (аптека № 77), 10:00—13:00 — Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины);

Оболонский район

12 ноября — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55 «Фармация»;

13 ноября — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;

14 ноября — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

15 ноября — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),

Печерский район

12 ноября — улица Подвысоцкого, 4а;

13,15 ноября — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

14 ноября — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);

Подольский район

12 ноября — улицы Кирилловская, 107, амбулатория № 4, Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6, 7;

13 ноября — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

14 ноября — улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатории №№ 3, 5;

15 ноября — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

13 и 15 ноября — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97, 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

12 ноября — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), В. Гавела, 83а (территориальный центр социального обслуживания);

13 ноября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;

14 ноября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

15 ноября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

12 ноября — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

13 ноября — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

14 октября — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;

15 ноября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

В Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Напомним, в рамках рубрики «Скорая помощь «ФАКТОВ» врачи-специалисты консультируют наших читателей по телефону (044) 503−77−74. Вопросы также можно задать заранее по электронной почте [email protected]. Так, 11 ноября во время прямой линии «ФАКТОВ» на вопросы, касающиеся грыж, ответил хирург Ярослав Фелештинский. Материал о прямой линии читайте в четверг, 21 ноября.

А врач-ревматолог Алексей Ивашковский ранее рассказал о том, почему возникает отложение солей, как возникает артрит, и о том, что приступ подагры может спровоцировать обильное застолье с жирным мясом и алкоголем.

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