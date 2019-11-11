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Дело Марченко: в сеть попала странная переписка представителя ГБР
Во время судебного заседания в Печерском райсуде столицы, где избирали меру пресечения начальнику главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, которому выдвинули обвинение в закупке некачественных бронежилетов, представителя ГБР поймали на переписке, в которой он назвал присутствующих в зале «ушлепками».
Фото в соцсети выложил блогер Андрей Серебрянский (Луганский). «Ушлепки это Герой Украины Межевикин? Герой Украины Порхун, полный кавалер ордена „За мужество“ Чайка? Ахтем Чийгоз? Кто?» — задал он риторический вопрос.
Тем временем Юрий Бирюков, ранее работавший советником министра обороны, сообщил, что Дмитрия Марченко суд отправил под арест с возможностью выхода под залог в 76 млн гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Марченко заявлял, что аудиозапись разговоров чиновников Минобороны, которые якобы закупали для армии некачественные бронежилеты по завышенной цене, является сфабрикованной.
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