- 17:39 «Сукин сын»: Роналду обозвал тренера «Ювентуса» и уехал со стадиона до конца матча с «Миланом»
- 17:37 В Киеве изменены маршруты и график троллейбусов и трамваев
- 17:27 Россия — оккупант: в сеть выложили показательные фото из Тбилиси
- 17:15 Королеву Елизавету назвали "фанаткой" Кейт Миддлтон
- 17:11 Не Зеленский, и даже не Путин: украинцы назвали своего любимого президента
- 16:53 Дело Марченко: в сеть попала странная переписка представителя ГБР
- 16:45 Киевлян предупредили о надвигающемся тумане
- 16:40 Эксперт назвал 10 неприятностей, ждущих Украину в случае продления моратория на продажу сельхозугодий
- 16:28 Бесплатно проверить здоровье в Киеве: названы адреса на ближайшие дни
- 16:27 РосСМИ запустили фейк об обстреле российских журналистов на Донбассе, и сами же его опровергли
- 16:20 Собака прославилась в сети благодаря необычной позе, в которой спит
- 16:09 Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака
Россия — оккупант: в сеть выложили показательные фото из Тбилиси
В Грузии население отлично помнит, кто оккупировал часть страны. Так, недавно в эфире одного из грузинских телеканалов ведущий обматерил президента РФ Путина. А на многих улицах Тбилиси присутствуют напоминания о том, что Россия — оккупант. Об этом журналист Александр Рудоманов сообщает в Facebook.
«Кстати, в центре все говорят по-русски, как молодые и взрослые. Удивительно, ибо слышал обратное, по молодежи», — написал Рудоманов.
Журналист также опубликовал из Тбилиси несколько снимков с антироссийскими надписями и рисунками.
Как сообщалось ранее, стало известно, что нецензурные выражения в адрес президента России Владимира Путина в прямом эфире грузинского телевидения появились еще в 2013 году. Причем тогда это не вызвало реакции в России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.