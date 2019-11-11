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Мир

Россия — оккупант: в сеть выложили показательные фото из Тбилиси

17:27 11 ноября 2019 83
На улице Тбилиси
Инф. «ФАКТОВ»

В Грузии население отлично помнит, кто оккупировал часть страны. Так, недавно в эфире одного из грузинских телеканалов ведущий обматерил президента РФ Путина. А на многих улицах Тбилиси присутствуют напоминания о том, что Россия — оккупант. Об этом журналист Александр Рудоманов сообщает в Facebook.

«Кстати, в центре все говорят по-русски, как молодые и взрослые. Удивительно, ибо слышал обратное, по молодежи», — написал Рудоманов.

Журналист также опубликовал из Тбилиси несколько снимков с антироссийскими надписями и рисунками.

Как сообщалось ранее, стало известно, что нецензурные выражения в адрес президента России Владимира Путина в прямом эфире грузинского телевидения появились еще в 2013 году. Причем тогда это не вызвало реакции в России.

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