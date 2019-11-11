Украина

Будьте внимательны: украинцев предупредили о популярной схеме обмана при получении средств в банкомате

В Киеве мошенники задействовали схему, которая помогает снять деньги с чужой карточки. Ранее аферисты изобрели новую схему для снятия денег с карточек клиентов ПриватБанка. О случае с банкоматом Ощадбанка в Киеве Кирилл Марлинский сообщает в Facebook.

«Проходил мимо и увидел, что мужчина матюкается по телефону и не может вытащить карточку из банкомата…» — написал он.

Оказывается, на банкомате была алюминиевая накладка, которая не выпускала карточку. Возможны установка накладки на клавиатуру и камеры для считывания пароля, также используется кэш-трэппер — накладка, которая блокирует выдачу налички.

Ранее сообщалось, что в Днепре задержали банду, которая с 2018 года промышляла подрывами банкоматов. Взрывы устраивались при помощи газовоздушной смеси.

Фото: Кирилла Марлинского

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