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Украина

В Украине повысили цену на газ для населения и утверждают, что это еще дешево

20:09 11 ноября 2019 388
Бытовое потребление газа
Инф. «ФАКТОВ»

НАК «Нафтогаз Украины» в ноябре на 14,65%, увеличила цену газа для населения. Об этом сообщает УНИАН.

В ноябре цена составит 4899 гривень за тысячу кубометров — это без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов. Причем пресс-служба компании утверждает, что такая ноябрьская цена — самая низкая для аналогичного периода с 2016 года. Сейчас цена природного газа определяется по формуле, которая с двухмесячным отставанием отображает рыночные показатели.

В ноябре регулируемая цена газа оказалась выше, чем установленная на условиях предложения от «Нафтогаза» «Газовый запас», которая составляет 4 874,42 гривни за тысячу кубометров.

С 1 ноября «Нафтогаз Украины» увеличил стоимость газа для промышленных потребителей почти на 20%. Такое решение в компании пояснили ростом стоимости газа на европейских рынках.

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