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Алле Пугачевой сделали странный и очень щедрый подарок
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая недавно удивила новым фото, получила неожиданный подарок от президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Оказалось, журналисты встречали примадонну на перроне, когда она возвращалась домой, и спросили, что ей подарили в Минске.
«Я везу с собой картошку, сало мне подарили, конфеты и орден», — сказала Пугачева.
Три мешка отборного картофеля презентовал ей Лукашенко. Отмечается, что делает он такой презент только тем, кого очень уважает.
А вот своим родным Пугачева подарки не купила, придется делиться картофелем.
Кстати, говорят, для своей любимой певицы Лукашенко даже снабдил каждый мешок подробной инструкцией — что готовить и как.
Напомним, что в Минске Алла Пугачева пожаловалась на здоровье.
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