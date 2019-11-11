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Шоу-бизнес

Алле Пугачевой сделали странный и очень щедрый подарок

21:57 11 ноября 2019 94
Алла Пугачева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая недавно удивила новым фото, получила неожиданный подарок от президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Оказалось, журналисты встречали примадонну на перроне, когда она возвращалась домой, и спросили, что ей подарили в Минске.

«Я везу с собой картошку, сало мне подарили, конфеты и орден», — сказала Пугачева.

Три мешка отборного картофеля презентовал ей Лукашенко. Отмечается, что делает он такой презент только тем, кого очень уважает.

А вот своим родным Пугачева подарки не купила, придется делиться картофелем.

Кстати, говорят, для своей любимой певицы Лукашенко даже снабдил каждый мешок подробной инструкцией — что готовить и как.

Напомним, что в Минске Алла Пугачева пожаловалась на здоровье.

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