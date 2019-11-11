«Слуги народа» определились с судьбой попавшего в секс-скандал главы комитета Рады Яременко

Политика

Члены фракции «Слуга народа» неформально решила, что их депутат Богдан Яременко больше не может возглавлять Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Об этом журналистам после заседания фракции сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура, передает «Укринформ».

«Принципиальная позиция фракции была принята относительно того, что необходимо переизбрать председателя этого комитета. К сожалению, он (Богдан Яременко. — Ред.) сегодня не явился и не предоставил свои комментарии по этому поводу», — сказал Качура.

Сообщается, что согласно регламенту, в случае отзыва председателя комитета, нового кандидата на эту должность предлагает фракция, по квоте которой был избран предыдущий глава комитета.

Также Качура добавил, что в настоящее время данный вопрос будет рассматриваться на других заседаниях фракции, где должны появиться новые кандидатуры на пост главы комитета.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку «слуги народа» Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в приложении для знакомств «Тиндер».

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным «Букв», политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко сообщил, что написал заявление об отставке с поста главы парламентского комитета. По его словам, он передаст заявление спикеру парламента лишь после того, как его отставку примет фракция «Слуга народа».

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