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«Не то, что вы себе думаете»: Стефанчук рассказал, как в Украине будут развивать народовластие
Первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал пять ключевых направлений развития народовластия, которые «Слуга народа» предложит на рассмотрение парламента.
Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова», передает «Интерфакс Украина».
Два ключевых элемента народовластия, по словам Стефанчука, это всеукраинский и местный референдумы.
«Мы изучили зарубежный опыт и пришли к выводу, что для Украины из всего этого большого перечня правильными будут пять основных направлений. В первую очередь это вопрос всеукраинского референдума, это необходимая мера. Мы будем предлагать предметы всеукраинского референдума, но кроме него мы обратили внимание, что нужно уделить большое внимание и местным референдумам, потому что местные общины должны иметь право на самоопределение», — заявил Стефанчук.
Далее нардеп напомнил о «народных инициативах», в частности, законодательная инициатива и электронные петиции.
Четвертым проявлением народовластия Стефанчук назвал «отзыв» должностных лиц. По его словам, законопроект об 0импичменте — первый шаг в этом направлении.
Кроме того, разрабатывается законопроект о народном вето, которое будет регулировать решения должностных лиц.
Последним проявлением народовластия, согласно Стефанчуку, является «формулирование повестки дня», когда народ на местном или общенациональном уровне определяет, что «приоритетным является первое, второе и третье, а не то, что вы себе думаете».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в партии «Слуга народа» заявили, что Верховная Рада Украины не будет 12 ноября рассматривать инициативу по созданию рынка сельскохозяйственной земли. Согласно информации, данный законопроект еще дорабатывают и рассуждают о поправках, которые, возможно, будут внесены между первым и вторым чтением.
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